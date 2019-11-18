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Минск и Москва выступили против укрепления инфраструктуры НАТО у белорусских границ

Об этом заявил Макей на встрече с Лавровым.

«Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного, взаимоуважительного диалога с НАТО, который стал бы залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе», — сказал Владимир Макей в начале совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси, сообщает «Интерфакс».

«Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Беларуси будут услышаны альянсом и его странами-членами. Во всяком случае, наши последние контакты с представителями США дают на это надежду», — отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул обеспокоенность Москвы и Минска усилением военной активности НАТО вблизи границ двух государств.


«Мы договорились сегодня рассмотреть ситуацию, которая складывается на евроатлантическом пространстве. Нас беспокоит продолжение курса НАТО на продвижение военной архитектуры ближе к нашим границам, беспокоит усиление военной активности Североатлантического альянса вблизи наших государств», — сказал Лавров.

Напомним, между Россией и Беларусью подписана так называемая военная доктрина «союзного государства», которая фактически превращает белорусскую армию в продолжение российской.
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