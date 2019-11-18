Украина покинула еще одно соглашение СНГ

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств. Об этом говорится в указе №851 Офиса президента Украины, сообщает "Украинская правда"





"Постановляю выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников СНГ, совершенной в городе Ташкент 15 мая 1992 года", - говорится в сообщении





Напомним, Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.





6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.





10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.









Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.





В апреле прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.





Он также заявил, что Киев внимательно просмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам". После этого Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ.





В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.