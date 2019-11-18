Шрайбман о «самом важном заявлении Лукашенко»

Как пишет TUT.by, Лукашенко рассказал, планирует ли он баллотироваться на шестой срок в 2020 году, а также на седьмой – в 2025 году. «Я, может, до 2025 года не доживу! [...] Если люди меня не поддержат на каких-то выборах — я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. [...] Если не попросите — я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против — я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах».





А еще, по информации «Нашей Нивы», Лукашенко дал занятный комментарий насчет Восточного соседа: «Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен кому такой союз. Знаете, какой отрицательный торговый баланс у нас с Россией? Под 9 миллиардов долларов. И где мне взять эти деньги, чтобы покрыть дефицит? Покрываем на других рынках. Что ж это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем?».





Ну, и конечно Лукашенко сказал о выборах: ««Да очнитесь вы наконец! Вы думаете, инвесторам есть дело, легитимный в Беларуси парламент или нет? Да им плевать! Им нужен бизнес-климат в стране хороший».









Политический обозреватель Артем Шрайбман объяснил , что именно хотел сказать Лукашенко, когда говорил про ненужный союз с Россией:

«Самое главное заявление Лукашенко сегодня про Россию – не «нахрена нужен такой союз» – это простые эмоции, и не такое бывало. Самое главное вот, и это про интеграцию: «Если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны».





Лукашенко первый раз проговорил вслух то, на что последние месяцы пространно намекали Макей и Румас. Все проблемы по нефти, газу и доступу на российский рынок сняты не будут, потому что это слишком массивный воз претензий. Уж точно они не будут сняты авансом лишь за подпись Минска под дорожными картами. Много было подписей в истории, и Москва в курсе. Значит остается два пути. Первый – срыв подписания с переносом или скандалом. Второй – чтобы подписать что-то и не потерять лицо 8 декабря, Минску нужно будет делать вид, что все его желания удовлетворены.





Пока о них говорили расплывчато, сделать такой шаг для избежания скандала, притвориться, что нам всё ок, было несложно. Теперь, когда условия заявлены настолько четко и на высоком уровне, вырастает вероятность, что все сорвется.





Если помните мою позицию – я считаю, что даже подписав эти доки, никто их не будет выполнять, и мы выйдем на серьезное охлаждение отношений с РФ в ближайшие 2-3 года. Срыв подписания дорожных карт приближает этот прогноз».