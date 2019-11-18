ПАСЕ разочаровали белорусские выборы

"Это (невыполнение рекомендаций ПАСЕ - ИФ) лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе", - сказал Бленкатра на пресс-конференции в понедельник в Минске.





Бленкатра подчеркнул, что "решение о выборе политической и избирательной систем может быть принято только Беларусью".





"Однако Беларусь является членом европейской семьи, и мы надеемся, что все члены нашей семьи будут придерживаться международных избирательных стандартов", - подчеркнул он.









Позиция ОБСЕ





"Правовая база не гарантирует соответствие выборов демократическим обязательствам. После прошлых выборов были приняты ограниченные усилия по реформированию избирательного законодательства, они (меры по реформированию - ИФ) были начаты, но не реализованы на практике", - заявила Седерфельт.





Она подчеркнула, что "предыдущие рекомендации по реформированию избирательного законодательства остаются в силе".





Специальный координатор пояснила, что "сюда входит необходимость изменений, связанных с несбалансированным составом избиркомов, ограничениями в отношении кандидатов и их прав, а также недостаточными гарантиями в части голосования и подсчета голосов".





"Я надеюсь на конкретные действия по реформированию избирательного законодательства в ближайшем будущем", - добавила она.





В свою очередь глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориэн Йонкер заявила на пресс-конференции, что на прошедших в Беларуси парламентских выборах в ряде случаев ограничивались основополагающие свободы избирателей.





Также она высказала сомнение в достоверности подсчета голосов. "При подсчете голосов были выявлены определенные проблемы, что ограничило возможность подтверждения целостности и достоверности результатов выборов", - заявила глава миссии.





По ее словам, это "создало определенные поводы для беспокойства относительно достоверности подсчета голосов и того, насколько достоверными являются объявленные результаты".





"Кроме того, есть проблема с транспарентностью, недостаток транспарентности", - добавила Йонкер.





Между тем, она констатировала, что досрочное голосование 12-16 ноября и голосование непосредственно в день выборов 17 ноября "прошло в спокойной обстановке".









Мнение правозащитников

Белорусские правозащитники также утверждают, что выборы в Палату представителей Беларуси не были свободными и демократичными и прошли с грубыми нарушениями.





Об этом заявил координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович в понедельник на пресс-конференции в Минске.





"К сожалению, выборы в Беларуси прошли с грубейшими нарушениями, которые могут говорить о том, что все негативные тенденции, все болезни, которые происходили в нашем избирательном процессе, остаются. Если раньше у нас был, скажем так, полураспад избирательной системы, то теперь она полностью превращена в административную процедуру", - посетовал Лабкович.





Такие выводы правозащитников обусловлены "отсутствием равного доступа к государственным СМИ для всех кандидатов, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, использованием административного ресурса в пользу провластных кандидатов, фактами принуждения избирателей к досрочному голосованию, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей".





В подготовленном правозащитниками отчете по итогам наблюдения за выборами отмечается, что еще на стадии регистрации кандидатов в депутаты зафиксировано большое количество отказов в регистрации оппозиционным активистам, которые выдвигались путем сбора подписей.





В то же время условия для проведения предвыборной агитации улучшились, констатируют правозащитники. Так, местные власти в большинстве регионов создали хорошие условия для нее, по сравнению с выборами 2016 года количество мест для массовых мероприятий и количество помещений для встреч кандидатов с избирателями увеличилось.





Парламентские выборы в Беларуси

В Беларуси 17 ноября состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, в голосовании приняло участие 77,22% избирателей.





За голосованием наблюдали 1,03 тыс. международных наблюдателей. В том числе от Содружества независимых государств в миссию наблюдателей вошли 475 человек, от БДИПЧ ОБСЕ - 346 наблюдателей. Миссия наблюдателей от СНГ сочла выборы "свободными, демократичными и соответствующими Конституции страны".





Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что первые заседания обеих палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря.





Ермошина также раскрыла личности ряда избранных депутатов. Как рассказала глава ЦИК во время брифинга в понедельник, в парламент ,"если говорить о фигурах известных", прошли экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.





"Избрана Василевич Мария - наша прыгажуня что называется (мисс Беларуси - ИФ)", - отметила Ермошина.