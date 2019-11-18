Спецназ начал разгон протестующих в Тбилиси

До начала спецоперации полиция дала участникам акции протеста полчаса на то, чтобы они покинули территорию у парламента. Когда начался разгон, протестующие пытались оказать сопротивление, но под давлением силовиков, которые оттесняли их щитами и обстреливали из водяных пушек, были вынуждены отступить.





Протестная акция в Тбилиси началась накануне. Оппозиционеры потребовали распустить парламент, провести досрочные выборы и назначить переходное правительство.





Десятки протестующих провели ночь у здания парламента, соорудив палатки, заблокировав все входы в здание и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.









Поводом для протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, по которым парламентские выборы в стране в 2020 году должны были пройти не по смешанной, а по полностью пропорциональной системе.





После этого против правительства объединились все оппозиционные силы.