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Как и следовало ожидать: в ОБСЕ усомнились в справедливом подсчете голосов на выборах

Международные наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения пришли к выводу, что выборы в Палату представителей не соответствовали важным международным демократическим стандартам.

Как и следовало ожидать: в ОБСЕ усомнились в справедливом подсчете голосов на выборах
Об этом заявила специальная координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельд на пресс-конференции 18 ноября в Минске, передает Свабода.

«Вчерашние парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов, - отметила Седерфельд. - В день выборов мы отметили серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, что вызывает определенные опасения относительно того, насколько справедливо подсчитывались голоса».


Она также отметила, что наблюдатели фиксировали «унижение основных свобод: собраний, самовыражения» - свобод, гарантированных Конституцией Беларуси. 

Наблюдатели ОБСЕ констатировали, что еще при регистрации кандидатов видели «слишком ограничительный процесс».

ПАСЕ «разочаровано» тем, что Беларусь не выполнила рекомендаций, подчеркнула Седерфельд.
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