Маргарета Седерфельд на пресс-конференции 18 ноября в Минске, передает Об этом заявила специальная координатор ОБСЕна пресс-конференции 18 ноября в Минске, передает Свабода





«Вчерашние парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов, - отметила Седерфельд. - В день выборов мы отметили серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, что вызывает определенные опасения относительно того, насколько справедливо подсчитывались голоса».









Она также отметила, что наблюдатели фиксировали «унижение основных свобод: собраний, самовыражения» - свобод, гарантированных Конституцией Беларуси.





Наблюдатели ОБСЕ констатировали, что еще при регистрации кандидатов видели «слишком ограничительный процесс».





ПАСЕ «разочаровано» тем, что Беларусь не выполнила рекомендаций, подчеркнула Седерфельд.



