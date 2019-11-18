Россия передала Украине захваченные в Керченском проливе корабли

Обмен состоялся в нейтральных водах. Украинские корабли отбуксировали из керченского порта в Крыму под контролем кораблей российских пограничников.





Следователи ФСБ исключили корабли из числа вещдоков по делу о нарушении границы. В МИД России отмечали, что возврат кораблей будет возможен только при соблюдении гарантий их сохранности как вещественных доказательств.





О возврате кораблей стало известно 16 ноября. Источник «Коммерсанта» сообщал, что Украина получит катера и буксир без оружия, боеприпасов, раций и документов. По его словам, возвращение кораблей привязано по времени к предстоящему саммиту в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже.





25 ноября 2018 года пограничники ФСБ задержали в Керченском проливе три украинских корабля, которые направлялись из Черного в Азовское море. Их экипаж в составе 24 человек арестовали за нарушение границы. По этой статье им грозило до шести лет тюрьмы.









После задержания кораблей Верховная Рада ввела в Украине на 30 дней военное положение. В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, куда обратилась Украина, постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть корабли.





7 сентября Россия вернула украинский экипаж в рамках обмена заключенными между с Украиной. Вместе с моряками из российской тюрьмы также освободили режиссера Олега Сенцова, а в Россию вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.





Кроме того, российская сторона получила свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха. Всего в обмене участвовало по 35 заключенных с каждой стороны.