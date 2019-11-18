Из тех, кто попал в парламент, один человек представляет Белорусскую аграрную партию, два — Белорусскую патриотическую партию, 11 — Компартию, один — ЛДП, 6 — Республиканскую партию труда и справедливости, передает tut.by





Из "избранных" депутатов 44 женщины и это, по словам Ермошиной, говорит о том, что «мы двигаемся к европейскому гендерному требованию».





Граждан в возрасте до 30 лет избрано двое. Депутатов Палаты представителей действующего созыва избрано 30 человек, или 27,3%.









— Это то, о чем говорил глава государства, что желательно, если треть парламента будет переходить в новый созыв, — сказала Ермошина.





Напомним, в сентябре Лукашенко заявил, что около 30−35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат.





Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте.



