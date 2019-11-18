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Рецепт от Кураева: как понять, что к власти пришли циничные манипуляторы

Известный российский священник рассказал о признаках, по которым можно определить, что к власти пришли циничные манипуляторы.


"Желательные результаты военно-патриотического воспитания описал Иван Ильин (хороший феноменолог, но плохой прогност): «Новый дух» национал-социализма имеет, конечно, и положительные определения: патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению (фашистское «sacrificio»), дисциплина, социальная справедливость и внеклассовое, братски-всенародное единение. 

Этот дух составляет как бы субстанцию всего движения; у всякого искреннего национал-социалиста он горит в сердце, напрягает его мускулы, звучит в его словах и сверкает в глазах.

Достаточно видеть эти верующие, именно верующие лица, достаточно увидеть эту дисциплину, чтобы понять значение происходящего и спросить себя: «да есть ли на свете народ, который не захотел бы создать у себя движение такого подъема и такого духа?..»

(Ильин И. Национал-социализм // Возрождение (Париж). 1933 год, 17 мая; Ильин И.А. Собрание сочинений. Статьи, лекции, выступления, рецензии (1906-1954). М., 2001, с. 323).


Ну, насчет «народа», якобы всегда желающего именно таких соседей по подъезду — это вопрос.

А вот манипуляторы, которым нужны массы послушных биороботов, конечно, «хотели бы создать у себя движение такого подъема и такого духа». Им очень полезно «внеклассовое, братски-всенародное единение» (=шовинизм в изначальном смысле этого слова) вокруг них, пребывающих на вершине горы.

Ведь если все заединены, то нет борьбы, нет оппозиции, а, значит, перспективы правящей клики безоблачны – «царствуй, лежа на боку».


Отсюда вывод: если вдруг в некоем народе множатся акции, вызывающие

— горение в сердце,

— напряжение в мускулах,

— сверкание в глазах —

значит, к власти пришли те самые циничные манипуляторы, пишет Кураев.
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