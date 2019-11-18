Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Крик души": айтишница впервые наблюдала за выборами и расплакалась от отчаяния

Минчанка Анна Толчикова впервые решила стать наблюдателем.

"Крик души": айтишница впервые наблюдала за выборами и расплакалась от отчаяния
В день голосования она насчитала всего 300 избирателей на участке, а комиссия заявила, что только за одного только Геннадия Давыдько проголосовало 350 человек.

Девушка вышла с участка и высказала всё, что думает. Свой крик души она опубликовала в Фейсбуке.


"Объявили фальсифицированные результаты. Меня сорвало. Не знаю, что со мной дальше сделают.... но поддержите меня, пожалуйста.... это был крик за всех нас...", - написала Анна
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru