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От Эйсмонт до Мясниковича. Топ-5 циничных заявлений властей о выборах

17 ноября в Беларуси завершилась очередная парламентская кампания. Что о ней говорили чиновники и близкие к властям бизнесмены — подборка самых циничных высказываний.

От Эйсмонт до Мясниковича. Топ-5 циничных заявлений властей о выборах

Глава БТ — о попытке вброса бюллетеней в Бресте


В программе «Клуб редакторов» глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт затронул инцидент в Бресте, когда наблюдатель Юрий Вощенчук на участке зафиксировал попытку вброса бюллетеней.

По его мнению, наблюдатель не только помешал избирательнице проголосовать, но и якобы лишил всех остальных возможности узнать, что у нее было в руках:

— А вдруг она хотела вбросить в урну, я не знаю, 50 праздничных открыток?

Цинизм высказывания заключается в том, что Иван Эйсмонт к тому моменту не мог не знать, что педагог-психолог из детского сада Анастасия Куличкова, ставшая героиней нашумевшего видео, пришла голосовать на участок, где председателем избирательной комиссии была ее прямая начальница — Татьяна Мосина, директор детсада.

Более того, на видео слышно, что попавшей в поле зрения наблюдателя избирательнице советуют уйти как раз в том момент, когда Юрий Вощенчук попросил показать стопку бумаг в руках девушки. Он утверждает, что уйти Куличковой настойчиво советовала именно ее начальница.   

Комплименты от сербского друга


— Избирательная кампания проходит нормально, в соответствии с европейскими демократическими стандартами, также, как и в других странах Европы. Мы видим, что для участвующих в голосовании созданы хорошие условия и царит праздничная атмосфера, — цитирует БелТА Драгомира Карича, представленного в качестве сербского наблюдателя.

Вряд ли кто-то рассчитывал услышать объективную оценку кампании из уст человека, получившего с позволения руководства страны право застраивать Минск жилыми комплексами и деловыми центрами, украшенными собственным гербом.

Напомним, что Драгомир Карич также является почетным консулом Беларуси в Сербии.

Ермошина и инфантильное поколение


Комментируя случаи принуждения студентов проголосовать досрочно, глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что речь идет лишь о настойчивом приглашении прийти на участки:

— Если просто настоятельное приглашение, а я читала именно про это, то это не более и не менее, как просто агитация за участие в выборах. Это воспитание инфантильного молодого поколения, из них делают настоящих ответственных граждан. Угрозы незаконны, приглашения — законны.

Наверное, чиновница что-то напутала. Голосование на выборах — исключительно право, а не обязанность гражданина. И никто не вправе «настоятельно приглашать» на выборы кого-либо. Тем более, если речь идет о категории граждан, напрямую зависимых от тех, от кого исходит это самое приглашение.

Мясникович и активная молодежь


— У нас выборы всегда проходят организованно, но в этом году повышенный интерес, особенно хотелось бы отметить интерес со стороны молодежи, — подлелился с БелТА своими наблюдениями председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Чиновник рассказал и о причинах такой активности. Мол, мы все заинтересованы в росте благосостояния и улучшении жизни. Вот и молодежь также видит свое активное участие в этих процессах.

А вот мнение политолога Валерия Карбалевича:

— Школа и университеты прежде всего призваны вырастить не граждан, а подданных. Поэтому белорусская молодежь — скорее не лукашисты, а пофигисты и конформисты. Собственно, как и большинство населения.

Ректор и манипуляции


Манипулировать молодежью во время политических событий безнравственно, заявила в эфире ОНТ ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова:

— Как ректор вуза я всерьез этой ситуацией обеспокоена. Потому что манипулировать молодежью — это безнравственно. Но этим пользуются. Ведь молодые люди доверяют взрослым априори.

Золотые слова, если бы не одно «но». Именно в студенческих общежитиях зафиксирована одна из самых высоких явок во время досрочного голосования. Результат ли это «настойчивых приглашений» или банальных угроз и устрашений, или желание «участвовать в процессах роста общего благополучия», решайте сами.
gazetaby.com
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