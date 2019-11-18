Выборы как трагикомедия: вбросы, концерты, водка

«Выборы всегда были в Беларуси праздником!» – говорил в середине октября руководитель страны. Следует отметить, что Лукашенко прав. Выборы действительно похожи в Беларуси на праздник – нечто среднее между советским праздником и Хэллоуином. Костюмированные артисты не дают заскучать избирателям, передает Белсат.





Кстати, опция «шашлычка и коньячка» также включена: в буфетах можно угоститься различными лакомствами. Что на этих выборах действительно демократично, так это цены на еду и алкоголь.





Но, конечно, электоральный процесс – это нечто большее, чем концерты и дешевая еда на участках. Чем руководствуются белорусы, которые решили посетить накануне избирательные участки?









«Я проголосовал, только вам по секрету скажу – за очень грамотного человека! Очень грамотного! Который был в списке – первый!»





«Во! Пришла голосовать за Георгия Думбадзе! Ведь этот человек ездит по стране, и серьезные вопросы он отражает очень хорошо».





«Голосовал за сильного депутата, который, думаю, вполне достойный и сумеет Беларусь вывести еще на шаг вперед. Чтобы Беларусь была не только, как говорит наш уважаемый Александр Григорьевич, Сингапуром. То есть выше, чем в Швейцарии, стала Сингапуром».









В определенном смысле этой цели уже достигли. Ни Швейцарии, ни Сингапуру такая красота на избирательных участках и не снилась.