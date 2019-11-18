



На парламентских выборах в Беларуси, прошедших в воскресенье, 17 ноября, наблюдатели со стороны оппозиции зафиксировали более 630 нарушений. Таковы цифры, опубликованные на сайте кампании наблюдения за ходом голосования "Право выбора".





Причем большинство - около 40 процентов - нарушений составляет несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателя. В 30 процентах случаев председателем участковой комиссии не обеспечено надлежащее хранение ящика досрочного голосования.





Однако наибольшее опасение наблюдателей вызывает практика досрочного голосования, создающая, по их мнению, широкие возможности для использования административного ресурса и других манипуляций.





Так, в отчете, подготовленном общественным объединением "Белорусский хельсинкский комитет" и правозащитным центром "Весна", отмечается, что в 2019 году в досрочном голосовании приняли участие рекордные 35,77 процента избирателей.









"В ряде случаев организация участия избирателей в досрочном голосовании носила характер принуждения, под угрозой наступления для них негативных последствий за отказ от участия в досрочном голосовании. 30 процентов наблюдателей отмечали, что фиксировали факт принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании (для сравнения: в 2016 году 18 процентов)", - говорится в отчете.





Кампания "Право выбора" также пишет о "принуждении к досрочному голосованию" среди "студентов, учащихся, лиц, проживающих в общежитиях, членов трудовых коллективов", а также о "прямой фальсификации числа проголосовавших, когда цифры участковой избирательной комиссии (УИК) в разы отличались от данных подсчета наблюдателей".





Досрочное голосование, по мнению организаторов кампании, использовалось для безусловного преодоления 50-процентного барьера явки на избирательные участки.