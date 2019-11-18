Макей летит в Москву на встречу с Лавровым
Визит министра иностранных дел проходит в преддверии празднования 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.
Главы МИД Беларуси и России встретятся сегодня в Москве
© Sputnik / Антон Денисов
Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров проведут переговоры в Москве, об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел Беларуси посещает российскую столицу по приглашению российского коллеги, пишет sputnik.by
Визит пройдет в преддверии празднования юбилейной даты – 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. В рамках визита состоится ежегодное заседание коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси.
09:24 18/11/2019
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