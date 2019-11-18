17 ноября поздно вечером на официальном сайте партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» появилось обращение председателя партии Сергея Черечня, где он благодарит свою команду за проделанную работу в рамках парламентской электоральной кампании, а также рассказал о перезапуске демократических процессов в Беларуси.





«Хотел бы поблагодарить нашу команду за проделанную работу в рамках парламентской электоральной кампании. Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада» в настоящий момент проводит глубокую реструктуризацию концепции позиционирования на политической площадке и намерена еще более достойно представлять гражданское общество и бизнес. Я считаю, что мы успешно начали нашу работу и можем дать нашей стране действительно новый глоток свежего воздуха и перезапустить демократические процессы в нашей стране», – говорит Сергей Черечень.





«Основной задачей для себя мы видели формирование понимания процессов, которые сейчас происходят в Беларуси. И основной вывод, который я могу сделать по результатам этой компании, – в стране есть гражданское общество с сильной позицией, есть молодёжь с верой в будущее и есть осознание перспективности нашей работы.









Встречи, которые мы проводим на международной площадке, показывают нам, что поддержка здравого смысла и здравых идей — это тренд в глобальном обществе. Нас встречают как партнёров и дают нам понять, что тот вектор взаимоотношений, который мы для себя выделили как основной, сыграет важную роль в будущем Беларуси.





Я всегда был человеком с активной гражданской позицией и наблюдал за работой, которая проводилось на политическом поле. Как и вам — мне это всё не нравилось. Я с уважением отношусь к деятельности старых оппозиционных лидеров, но это не то, что сейчас надо стране. Я поддерживаю их инициативы как граждан нашей страны, но не готов примкнуть к их устаревшим методам и концепции смены власти. У нас одни цели, но разное понимание транзита власти. Основная задача оппозиции – завоевать поддержку и популярность среди населения через конструктив и продвижение интересов электоральных масс. Только в случае реальной поддержки населения мы сможем изменить ситуацию в стране и реализовать общественную повестку.





Наиболее яркие акценты в этой компании расставили наши активисты из «Молодёжного Блока». У них получилось провести действительно необычную компанию с интересными идеями, а главное с реальной поддержкой молодёжи. Выбранный формат не был похож на рутинную агитационную кампанию, они совместили современные тренды в единый процесс (рейв-митинги, флеш-мобы, подготовка законопроектов, нтерактивный сайт и умное голосование), который уже сейчас смог привлечь аудиторию к проблемам статьи 328, закону об отсрочках и проблеме распределения выпускников. Даже с учётом реалий наших выборов, будет проводиться работа по реализации молодёжной программы в дальнейшем.





Я призываю каждого гражданина задуматься о своём будущем и – возможно, пока лишь морально – быть с нами. Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада» и «Молодёжный Блок» формируя свою повестку, в первую очередь основываются на проблемах и интересах граждан нашей страны», – отмечает председатель партии БСДГ.

Напомним, что сам Черечень на выборах не баллотировался.