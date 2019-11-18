Шри-Ланка выбрала нового президента

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Раджапакаса набрал 52,25% голосов, а его соперник Саджит Премадаса - 42%. Премадаса уже публично признал поражение и поздравил Раджапаксу с победой, передает BBC.





По данным избирательной комиссии, явка составила 83,7%. Раджапакса должен быть приведен к присяге на церемонии в понедельник, 18 ноября.









Раджапакса позиционирует себя как сильную фигуру, которая способна обеспечить безопасность Шри-Ланке. Вероятно, это обеспечило ему победу, ведь после серии терактов в апреле 2019 вопрос национальной безопасности вышел на первый план.





Поддержка кандидатов разделилась по этническому признаку. Раджапакса получил больше всего голосов в регионах Шри-Ланки, где большинство составляет этническая группа сингальцев, которые являются буддистами. Премадасу больше всего поддержали на севере страны, где большинство составляют тамилы, которые являются мусульманами и индуистами.





Раджапакса был министром обороны в 2005-2015 годах, когда президентом был его брат Махинда. Они стали инициаторами разгрома повстанцев сепаратистов из группировки Тигры освобождения Тамил-Илама. Это положило конец многолетней войне, в которой погибло не менее 100 тысяч человек.









В период с 2005 по 2015 год несколько журналистов, которые критиковали правительство были похищены, подвергнуты пыткам и убиты. Кроме того исчезли тысячи человек, в основном тамилов.





Готабая Раджапакса заявлял BBC, что обвинения против него в военных преступлениях являются «безосновательными», переводит nv.ua















