Пойдет ли Лукашенко на демарш в отношениях с Россией?

Александр Лукашенко в воскресенье сообщил журналистам, что не будет подписывать «ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить белорусской Конституции», в воскресенье сообщил журналистам, что не будет подписывать «ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить белорусской Конституции», пишет Завтра твоей страны.





— А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства, — заявил глава белорусского государства. — Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто. Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны.





По словам Александра Лукашенко, «нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?».









По мнению политолога Валерия Карбалевича, возмущение у Александра Лукашенко вызывает само поведение России по отношению к Беларуси.





— Это финансовый и экономический шантаж со стороны России, ее некоторые шаги, которые невыгодны Беларуси и нарушают ее суверенитет. Все это вызывает естественное недовольство у Лукашенко.





— Способен ли глава нашей страны пойти на демарш в вопросах белорусско-российской интеграции?





— Он и пытается сейчас предпринять демарш, угрожая, что не подпишет 8 декабря никаких «дорожных карт», если Россия не пойдет на уступки и не возобновит субсидии по нефти, по газу и по другим направлениям. Это реальный способ давления на Россию с тем, чтобы добиться компромисса.





— Готова ли Москва пойти навстречу требованиям официального Минска?





— Сложно сказать. На это остается только надеться, потому что вопрос о газе горящий, ведь с нового года нет цен на него. И их отсутствие вызывает определенную напряженность в отношениях России с европейскими потребителями, потому что Беларусь транзитная страна, и никто не хочет чрезвычайных происшествий.





— Реально ли, чтобы Лукашенко не подписал документы 8 декабря?





— Если Лукашенко не подписывает документы 8 декабря, Россия не возобновляет экономическую помощь, значит, стороны и дальше будут «бодаться». Я не думаю, что если Лукашенко не подпишет документы, то торг на этом закончится. Он будет продолжен.









— Может ли в случае неподписания документов застопориться поставка в Беларусь российских газа и нефти с 1 января 2020 года?





— Транзит российской нефти в Беларусь не застопорится, поток российского газа в Беларусь тоже. Разве что Беларусь не получит какие-то акции за российский налоговый маневр. Может опять возникнуть вопрос цены на газ, как это уже бывало, когда Беларусь будет платить ту цену, которую считает нужной, а Россия будет возражать. Я не думаю, что разразится катастрофа.





— А на кого были рассчитаны воскресные резкие заявления Лукашенко – на внутреннюю аудиторию или на внешнюю?





— На избирательном участке, где выступал Лукашенко, ставились многие вопросы, ответы на которые были адресованы внутренней аудитории, Западу. Но сюжет, который касался отношений с Россией, был адресован именно Москве.



