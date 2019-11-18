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ЦИК: решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны

Решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина считает, что решение о переходе от мажоритарной избирательной системы к смешанной или пропорциональной придется принимать государству. "Избиратели никогда не дадут согласия и не поддержат этого, если провести референдум", - полагает председатель ЦИК. По ее мнению, понадобится "волевое решение властей, которое должно приниматься с учетом стратегии развития страны".


Глава ЦИК подчеркнула, что мажоритарная система однозначно популярна среди избирателей. "Они все-таки предпочитают иметь своих узнаваемых депутатов, к которым могут обращаться. Все-таки партии - нечто обезличенное", - констатировала Лидия Ермошина. Вместе с тем она не исключила, что в будущем в Беларуси придется принимать меры по развитию политической системы, партий. С точки зрения главы ЦИК, без перехода на иную систему сделать этого не удастся.
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