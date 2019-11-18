Лукашенко намерен посетить Латвию в первой половине 2020 года

Александр Лукашенко после голосования на выборах заявил, что намерен посетить Латвию в первой половине следующего года. Приглашение ему было сделано еще в прошлом году. Новый президент Латвии подтвердил его.