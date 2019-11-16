



Павел Попко (в синем костюме) с руководителями и участниками творческих коллективов БарГУ, 2018 год. Фото: предоставлено пресс-центром БарГУ





Информация о том, что кандидат в депутаты Палаты представителей по Барановичскому-Восточному округу №6 Павел Попко «добровольно-принудительно» собирал деньги со студентов БарГУ для своего избирательного фонда, появилась в Телеграм-канале «Отчислено». Из переписки следует, что с каждого актива студентов собирали по 10 рублей.





Татьяна Малащенко, кандидат в депутаты по тому же округу, что и Попко, 12 ноября направила заявление в окружную избирательную комиссию, в котором попросила отменить регистрацию Павла Попко в качестве кандидата в депутаты и истребовать в банке источники поступления денег на избирательный счет своего оппонента.





15 ноября Татьяна Малащенко получила ответ из избиркома. В письме написано, что в формировании избирательного фонда Павла Попко принимала участие только одна студентка БарГУ. Это было установлено в ходе изучения документов из банка. Девушка внесла 8 рублей 75 копеек и пояснила, что сделала это добровольно.





Таким образом, нарушений в формировании избирательного фонда Павла Попко и расходовании им денежных средств не установлено. А это значит, оснований для отмены решения о регистрации кандидата в депутаты проректора БарГУ нет, написано в ответе из окружной избирательной комиссии Барановичского-Восточного округа №6



