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Скандальчик не случился. Чем закончилась история с обвинением проректора БарГУ в сборе со студентов денег на выборы

Избирком провел проверку и изучил документы из банка по поступлению денег в избирательный фонд кандидата в депутаты Павла Попко, проректора БарГУ.


 
Павел Попко (в синем костюме) с руководителями и участниками творческих коллективов БарГУ, 2018 год. Фото: предоставлено пресс-центром БарГУ

Информация о том, что кандидат в депутаты Палаты представителей по Барановичскому-Восточному округу №6 Павел Попко «добровольно-принудительно»  собирал деньги со студентов БарГУ для своего избирательного фонда, появилась в Телеграм-канале «Отчислено». Из переписки следует, что с каждого актива студентов собирали по 10 рублей.

Татьяна Малащенко, кандидат в депутаты по тому же округу, что и Попко, 12 ноября направила заявление в окружную избирательную комиссию, в котором попросила отменить регистрацию Павла Попко в качестве кандидата в депутаты и истребовать в банке источники поступления денег на избирательный счет своего оппонента.

15 ноября Татьяна Малащенко получила ответ из избиркома. В письме написано, что в формировании избирательного фонда Павла Попко принимала участие только одна студентка БарГУ. Это было установлено в ходе изучения документов из банка. Девушка внесла 8 рублей 75 копеек и пояснила, что сделала это добровольно.

 
Таким образом, нарушений в формировании избирательного фонда Павла Попко и расходовании им денежных средств не установлено. А это значит, оснований для отмены решения о регистрации кандидата в депутаты проректора БарГУ нет, написано в ответе из окружной избирательной комиссии Барановичского-Восточного округа №6
intex-press.by
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