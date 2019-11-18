Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Первое заседание нового состава парламента Беларуси состоится 6 декабря

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что первые заседания обеих палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря.

"6 декабря в 10 утра откроется сессия Палаты представителей и в 14 часов в этот же день - Совета Республики", - сказала Ермошина на брифинге в понедельник в Минске.

Она подчеркнула, что эта дата крайний срок для Совета Республики. " У них, как вы знаете, выборы прошли 7 ноября и они до 7 декабря должны провести первую сессию", - отметила она.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru