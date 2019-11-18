Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне

Фото: ЦТАК

Ким Чен Ын на коне на вершине горы Пэктусан





В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям, пишет korrespondent.net





Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал учения военно-воздушных сил страны и намекнул на подготовку к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник, 18 ноября.

В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям и отметил, что необходимо проводить учения без предупреждения.

"Это предоставляет возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне", – подчеркнул северокорейский лидер.



