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Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне

Напомним, в конце октября Северная Корея запустила две ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией. На днях КНДР направила Южной Корее ультиматум.

Фото: ЦТАК
Ким Чен Ын на коне на вершине горы Пэктусан

В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям, пишет korrespondent.net

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал учения военно-воздушных сил страны и намекнул на подготовку к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник, 18 ноября.
 
В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям и отметил, что необходимо проводить учения без предупреждения. 
 
"Это предоставляет возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне", – подчеркнул северокорейский лидер.
 
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