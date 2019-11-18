Лидия Ермошина: рабочий день ЦИК закончится к утру

Лидия Ермошина рассказала, что в течение всей ночи после выборов в Центризбиркоме продолжится работа – сотрудники ЦИК будут собирать информацию от избирательных комиссий, если она еще не поступит полностью.





«Я думаю, что он закончится к утру, к тому моменту, когда явимся уже мы все на работу. Отдохнув», – отметила Лидия Ермошина.





Глава ЦИК призналась, что отправляла сотрудников на участки на машинах, чтобы те успели проголосовать.





«Вы знаете, я сегодня сотрудников отпускала на машинах голосовать, потому что в отличие от начальства, они так много работали, что не смогли проголосовать досрочно. Просто-напросто в 19 часов у меня еще половина коллектива не приняла участие в голосовании – стыдно сказать», – рассказала Лидия Ермошина.





Глава ЦИК также призналась, что отдохнуть от прошедших выборов удастся только после того, как будут проведены первые установочные сессии – после 6 декабря.