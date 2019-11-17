Также известно, что задержан кандидат в депутаты по этому округу Стас Шашок. Маркелова и Шашка везут в РОВД. Известно, что Маркелова и Шашка задержали за то, что они, обнаружив фальсификацию на участке, требовали пересчета голосов.





Они находятся в Московском РУВД. Стас Шашок не в статусе задержанного.