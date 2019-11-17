На избирательном участке задержаны кандидат Стас Шашок и активист Пётр Маркелов
Кампании "Правозащитники за свободные выборы» стало известно, что на одном из избирательных участков Юго-Западного избирательного округа № 99 задержан активист Петр Маркелов.
Также известно, что задержан кандидат в депутаты по этому округу Стас Шашок. Маркелова и Шашка везут в РОВД. Известно, что Маркелова и Шашка задержали за то, что они, обнаружив фальсификацию на участке, требовали пересчета голосов.
Они находятся в Московском РУВД. Стас Шашок не в статусе задержанного.
22:19 17/11/2019
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