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Кандидат «Говори правду» побеждает в основной день голосования, но досрочное голосование совсем не такое. Так бывает?

Кандидат в депутаты от кампании «Говори правду» Николай Лысенков сообщил в Фейсбук об электоральной аномалии, которая произошла в Столбцовском избирательном округе.




Здесь Лысенков уверенно побеждает в основной день голосования по большинству участков. Но досрочное голосование дает прямо противоположный результат – 95% за начальника местной милиции. Социологи говорят, что такого не может быть в принципе. Однако на белорусских выборах бывает всё.  

Напомним, именно по этому округу в предыдущем созыве Палаты представителей депутатом была глава Таварыства беларускай мовы Елена Анисим.  
"Белорусский партизан"
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