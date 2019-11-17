На участке Александр присутствовал в качестве наблюдателя вместе с представителями БХД Виталием Римашевским и Денисом Садовским. Плохо мужчине стало после скандала с председателем комиссии — наблюдатели указали, что участок после 20.00 не закрыт, на нем присутствуют посторонние: неизвестный мужчина несколько минут кричал на наблюдателей. Председатель комиссии в ответ начала кричать и требовать прекратить съемку, которую ранее разрешила вести наблюдателям.





Александр Ковальков сидел молча, а потом тихо сказал, что у него начинается сердечный приступ.









Наблюдатели, знающие, что ранее у мужчины было два инфаркта, сразу вызвали ему «скорую». Приехавшие врачи осмотрели мужчину и забрали в больницу.





Сама Ольга Ковалькова сейчас наблюдает за подсчетом голосов на другом участке. С отцом она пока не говорила по телефону.





— Я вместе с Александром сейчас еду в «скорой», его везут в 5-ю клиническую больницу, у него гипертонический криз, — рассказал TUT.BY Денис Садовский.



