Милиция вывела кандидата в депутаты с избирательного участка

Кандидат в депутаты, лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов решил посмотреть, как считают голоса на самом проблемном участке Коласовского избирательного округа №106 - участке №536. Именно на этом участке произошло массовое удаление наблюдателей кампании "Право выбора", а одного из них, Игоря Кибальчича, вчера милиция даже забирала на медицинское освидетельствование.





"Милиция вывела меня из участка. Не реагировал на замечания председателя, грубил ей и наблюдателям, пытался подойти к столу с бюллетенями", -- с горькой иронией назвал Игорь Борисов причину удаления.