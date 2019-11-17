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ОБСЕ соберет информацию о вбросах бюллетеней в Бресте

Представители миссии БДИПЧ ОБСЕ осведомлены о инциденте на избирательном участке в Бресте.

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) соберут все данные об инцидентах со вбросом бюллетеней.

Так председатель миссии БДИПЧ ОБСЕ Корин Йонкер прокомментировала инцидент на избирательном участке в Бресте, где наблюдатель зафиксировал попытку вброса бюллетеней, передает «Радыё Свабода».
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