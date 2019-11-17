Лукашенко проанонсировал победу Геннадия Давыдько на выборах

"Да, власть будет поддерживать депутатов. Приведу один пример, просто на слуху этот человек. Геннадий Давыдько — знаете его? Я лично его поддерживаю, — сказал Лукашенко. — Почему? Человек пришел из оппозиции, белорусскоязычный, очень сознательный человек, талантливый человек.





Почему мы его поддерживаем? Если я задаю этот вопрос в Администрации президента, потому что она мне будет предложения вносить, то оно же как: пришли депутаты в парламент, а там же ни руководства, никого не будет — надо же организовать их работу. И мне придется организовывать. 14 комиссий! И я думаю: "вот если бы люди Давыдько поддержали — он бы мог возглавить комиссию по средствам массовой информации". [Комиссия по правам человека,национальным отношениям и СМИ. — Еврорадио] Что в этом плохого?! Вы хотите с ним на белорусском языке разговаривать — он будет по-белорусски с вами разговаривать, очень здорово. Даша [журналистка телеканала "Мир" — Еврорадио] придет по-русски с ним поговорить — он и по-русски поговорит. Что еще нужно?









Он относительно мягкий человек, да? Это мое мнение сейчас, почему бы его не поддержать. Ну я же не говорю кому-то:"вы идите и делайте все, чтобы он победил". Я знаю, что он и так выигрывает выборы! Почему не поддержать такого человека? И людей, которых я бы хотел видеть, власть поддерживает. Мы же не берем тех, кого, к примеру, вы не поддерживаете. Наоборот, если мы поддерживаем человека, так, чтобы оппозиция не имела к нему больших претензий, чтобы пальцем не указали".





Глава Беларуси добавил, что никакого заранее составленного и подписанного Лукашенко списка будущих депутатов Палаты представителей не существует.





Геннадий Давыдько на сегодня является руководителем провластного общественного объединения"Белая Русь". На выборах 2016 года он попал в Совет Республики по "президентской квоте". С декабря 2010 года Давыдько возглавлял Белтелерадиокомпанию, которую сделал "идеологическим оружием" в борьбе с оппонентами белорусской власти. Ярким примером такой идеологической борьбы стал фильм" Белый легион черных душ", озвучку к которому начитывал сам Геннадий Давыдько.





С 1996 года ЕС, ОБСЕ и США не признали демократической ни одной избирательной кампании в Беларуси. Оппозиция в свою очередь утверждает, что депутатов не избирают избиратели, а назначают власти, и что список будущих кандидатов составляется заранее.