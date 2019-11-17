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Лукашенко рассказал, под чью дудку пляшет Польша

Президент Беларуси на избирательном участке сегодня прокомментировал отношения с соседними странами. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь всегда открыта для отношений с Польшей. Он считает ее одной из самых близких для беларусов.

Президент вместе с тем возложил вину за то, что отношения с ней складываются не всегда идеально, на польских политиков, пишет reform.by

«Если у нас что-то не получилось (а не получилось многое), то это не ко мне вопросы — это к вашим политикам», — ответил он польскому журналисту, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко подтвердил, что всегда готов иметь дружеские отношения с Польшей. Он обратил внимание на то, что Польша часто подыгрывает США и ЕС.

«Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим», — добавил он.

Президент призвал «не врать полякам», что союзные отношения Беларуси и России направлены против Польши.

«Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины», — сказал он.


Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Беларусь никому и никогда не угрожала и не угрожает. При этом он похвалился высокой боеспособностью беларусской армии. Якобы такую оценку она заслужила у экспертов НАТО.

«Россия превосходит нас по объему и по ядерному оружию. А самыми боеспособными, я читаю их мнения, они оценивают нас», — пояснил он.
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