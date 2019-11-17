"Я хочу сказать, что выборы в Республике Беларусь, по крайней мере нам избирательные комиссии дают (такую информацию - ИФ), уже состоялись по 109 избирательным округам. То есть только один избирательный округ, Гродненский центральный, не дотягивает несколько процентов до 50. Все остальные показывают, что выборы состоялись, даже город Минск", - сказала Ермошина.





По ее данным, в Брестской области явка избирателей на 18.00 составила 69,33%, в Витебской - 76,32%, Гомельской - 74,18%, Гродненской - 72,36%, Минской - 71,90%, Могилевской - 77,63%, Минске - 58,76%.





"Итого по стране явка - 70,72%", - сообщила глава ЦИК.