Наблюдатель задал Лукашенко каверзный вопрос: Зачем Беларуси выборы

«У меня был один вопрос к Лукашенко. Я упомянул, что в развитых демократиях выборы - это инструмент смены власти, а какую функцию выполняют «выборы» в Беларуси, начиная с 2000 года?





Он говорит: «Послушай, выборы - это не обязательно смена власти». И привел пример России, привел пример Штатов, что Трамп захочет остаться на второй срок. А во-вторых, он говорит, что в Беларуси выборы - это не смена власти, а выбор направления.





Я уточнил: если вы говорите, что этот выбор делаем мы, то что вы имеете в виду - народ, граждане, или мы - это власть? Он говорит, что прежде всего это граждане, но власть здесь играет ключевую роль», - рассказал наблюдатель.