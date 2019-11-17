



Участники акции держат в руках флаги Грузии, НАТО и Европейского союза, кроме того, они вывесили флаги ЕС и НАТО на воротах парламента.





Перед демонстрантами выступают оппозиционные лидеры, которые заявили, что полностью закроют парламент и заблокируют все двери снаружи.





У парламента усилены меры безопасности, но пока демонстрация проходит мирно.





Основным требованием митингующих является проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.









Накануне перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего пострадали два человека.





14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.