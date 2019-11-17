Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Беларуси на 16.00 проголосовало 63,65% избирателей

В Беларуси на 16.00 проголосовало 63,65% избирателей. Об этом на пресс-конференции заявила Лидия Ермошина.

Выборы состоялись во всех областях — явка везде превысила 50%. В Минске явка составила 51,77%. Цифры по явке свидетельствуют о том, что в Беларуси избрано уже более 60 депутатов, пишет TUT.BY

— Обстановка спокойная, жалоб практически нет. Письменных жалоб за сегодняшний день о нарушении процедуры голосования в ЦИК пока не поступало. Самая серьезная претензия, которая поступила по телефону, — не принесли избирателю извещение о выборах. Очень много устных обращений от наших граждан, которые постоянно проживают за границей и приехали голосовать на выборах. Если они пересекли границу после 12 ноября и там не проголосовали, то ЦИК помогает им проголосовать здесь, — сказала Ермошина.

В Могилевской области явка избирателей составила 70,32%, в Витебской — 69,22%, Гомельской — 68,23%, Минской — 65,06%, Гродненской — 64,77%, Брестской — 61,82%, Минске — 51,77%.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru