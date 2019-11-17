В Беларуси на 16.00 проголосовало 63,65% избирателей

Выборы состоялись во всех областях — явка везде превысила 50%. В Минске явка составила 51,77%. Цифры по явке свидетельствуют о том, что в Беларуси избрано уже более 60 депутатов, пишет TUT.BY





— Обстановка спокойная, жалоб практически нет. Письменных жалоб за сегодняшний день о нарушении процедуры голосования в ЦИК пока не поступало. Самая серьезная претензия, которая поступила по телефону, — не принесли избирателю извещение о выборах. Очень много устных обращений от наших граждан, которые постоянно проживают за границей и приехали голосовать на выборах. Если они пересекли границу после 12 ноября и там не проголосовали, то ЦИК помогает им проголосовать здесь, — сказала Ермошина.





В Могилевской области явка избирателей составила 70,32%, в Витебской — 69,22%, Гомельской — 68,23%, Минской — 65,06%, Гродненской — 64,77%, Брестской — 61,82%, Минске — 51,77%.