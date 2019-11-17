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Чем наблюдатели ответят на «откручивание голов»?

В Беларуси по состоянию на 15.30 удалены 214 наблюдателей, к которым нужно добавить еще 35 наблюдателей от ОГП, которых лишили аккредитации в Бобруйске. Сегодня на избирательном участке Лукашенко дал добро на применение самых жестких мер по отношению к независимым наблюдателям.

Чем наблюдатели ответят на «откручивание голов»?
Фото: Белсат

"Жестко - это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я тут сам виноват, что сдерживал их: давайте по-человечески, спокойно. Но некоторые этого не понимают, уже шесть таких случаев на вчерашний вечер было. Мелочь - шесть, но я не хочу, чтобы даже один человек из комиссии пострадал. В чем они виноваты? Они сидят, работают, а вы начинаете их третировать.

Отвернем голову, повыворачиваем руки тем, кто будет себя подобным образом вести", - предупредил Александр Лукашенко.

Ощутила ли кампания «Право выбора» давление на себе?

Сокоординатор кампании "Право выбора" Алексей Сигаев считает, что такой жесткой кампании в Беларуси ему еще не приходилось видеть:

- Эта кампания и так самая жесткая по сравнению с предыдущими. Никогда не было, чтобы наблюдателей удаляли с избирательных участков просто пачками, раньше никогда не было запрета, чтобы сделать копию протокола досрочного голосования своими силами и за свой счет. Комиссии не умеют проводить избирательный процесс. Статья 13 Избирательного кодекса позволяет наблюдателям делать копии протоколов за свой счет, но, чтобы остановить утечку информации, комиссии запрещают это делать, - говорит Сигаев

- Заявление Лукашенко в принципе неприемлемо. Если речь идет о случае в Бресте, то наблюдатель предотвратил преступление. А такие заявления главы государства дают сигнал, что законодательство не действует в отношении независимых наблюдателей "Право выбора", - добавил сокоординатор кампании Дмитрий Салошкин.
“Белорусский партизан”
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