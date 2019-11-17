«Мы пришли работать на избирательный участок, и председатель комиссии начал требовать у нас аккредитацию. Я спросила по-белорусски: о какой аккредитацию идет речь, о какой именно закон? Анатолий Шевель ответил, что я не имею права работать, потому что я иностранная журналистка, приехала из Польши, так как у меня он заметил польский акцент. Я с 2001 года говорю на белорусском языке и впервые слышу, что у меня польский акцент. Мы с коллегами уточнили у председателя комиссии - а с каким акцентом можно разговаривать? Украинским, российским? Он пробурчал непонимающе, что с российским можно », - прокомментировала Юлия Сивец.









Она сотрудничает с рядом СМИ, входит в Белорусский ассоциацию журналистов.





Анатолий Шевель не позволял находиться на участке и корреспонденту БелаПАН, требуя «аккредитацию». На вопрос, где можно взять «аккредитацию», что она собой представляет, ответить не мог. Настойчиво предлагал покинуть участок, указывая рукой на дверь. Одна из членов комиссии даже схватила корреспондента БелаПАН за куртку. После устной жалобы в окружную комиссию Центрального округа Анатолий Шевель изменил риторику и позволил журналистам работать.







