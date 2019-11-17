По данным NetBlocks, вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. В то же время из строя вышла связь крупнейших операторов мобильной связи в стране, в том числе MCI, Rightel и IranCell.





Решение об отключении интернета было принято по распоряжению Высшего совета национальной безопасности страны, сообщил представитель иранского Министерства связи.





Акции протеста начались 15 ноября в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза и ввести квоты на розничные продажи топлива. Утром 16 ноября протестующие пытались атаковать нефтебазу в городе Сирджан на юге страны. Как минимум один из демонстрантов погиб.









Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал повышение цен на бензин. Он также обвинил в организации протестов противников исламской республики и «иностранных врагов». «Саботаж и поджоги совершаются хулиганами, а не нашим народом. Контрреволюционеры и враги Ирана всегда поддерживали диверсии и продолжают это делать», — сказал Хаменеи.





Госдепартамент США, в свою очередь, осудил попытку иранских властей отключить интернет и мобильную связь. Об этом у себя в твиттере написали официальный представитель ведомства Морган Ортагус и госсекретарь Майк Помпео. «США поддерживает многострадальный иранский народ, который протестует против последних несправедливых шагов находящегося у власти коррумпированного режима», — заявила Ортагус.





В начале октября власти Ирака также отключили в стране интернет на фоне массовых протестов против высокого уровня безработицы, коррупции и перебоев с водой и электричеством. Протесты возникли стихийно и быстро распространились с помощью соцсетей. За несколько дней демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ходе которых за полтора месяца погибло больше 300 человек.



