На выборах проголосовало уже более 46% избирателей

На парламентских выборах на 12:00 17 ноября проголосовали 46,06% избирателей, сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель председателя Центризбиркома, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.