Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На выборах проголосовало уже более 46% избирателей

На парламентских выборах на 12:00 17 ноября проголосовали 46,06% избирателей, сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель председателя Центризбиркома, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

В трех областях явка избирателей превысила порог в 50%: в Могилевской — 51,71%, Гомельской — 51,6%, Витебской области — 50,39%. В Минской области проголосовало 47,4% избирателей, в Гродненской — 46,27%, в Брестской — 41,2%, в Минске — 37,32%, пишут naviny.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru