Николай Козлов получил этому доказательства в суде. Дело было так: Лидер ОГП подал в суд на то, что НИ ОДИН представитель ОГП не был включен в участковые комиссии по его округу (Старовиленский № 105). На вопрос, а кого же все-таки включили, если А. Лебедько, А. Ковалева, В. Корнеенко и другие эксперты ОГП недостаточно опытны для такого дела, он получил доступ к спискам всех членов всех участковых комиссий Центрального района г. Минска и сфотографировал их.





Полученные в суде документы доказывают, что, хотя выдвижение членов комиссий оформляется протоколами Союза ветеранов, Белорусского отделения Красного креста, Фонда мира, Союза женщин, Аграрной партии и т.п., все члены одной участковой комиссии – сотрудники одного предприятия или учреждения, причем в качестве председателя комиссии – их начальник, то есть, по сути, тот человек, который платит им зарплату. О какой независимости членов комиссии в этом случае может идти речь?





Это означает, что подготовка к фальсификациям и сами фальсификации – дело всей государственно системы. В этом участвуют не только вертикальщики, администрация, трудовые коллективы, но и провластные партии, общественные организации и пр.





Предлагаем вашему вниманию список участков с указанием предприятий, из сотрудников которых на 90-100% сформированы участковые комиссии. В скобках – самый старший по должности в составе комиссии. Там, где в скобках ничего не указано, означает, что определить на первый взгляд не удалось. Однако у вас есть возможность уточнить, кто входит в руководящие органы комиссий непосредственно на местах. В любом случае, ОГП располагает полными списками комиссий, их анализ будет продолжен.





В частности, мы опубликуем список всех общественных организаций и партий, которые обеспечивают выдвижение этих членов комиссий.





Итак, получены данные на 53 участка Центрального р-на г. Минска, в комиссиях состоит 651 человек; из них места работы и должности определены для 530 человек





Список участков и предприятий, которые сформировали все комиссии Центрального района г. Минск - в следующем порядке: № участка, предприятие (в скобках - старший по должности член комиссии):









460 - Мингорисполком

461 - ЗАО МЗХ "Атлант"

462 - ЗАО МЗХ "Атлант" 463 - Минскэнерго + СМиТ

464 - ГХУ "Управление делами президента" + ЖКХ Центрального района (зам. директора ЖКХ Центр. района Новик А.П)

465 - ОАО Легавтотранс

466- ЗАО МЗХ "Атлант" 467 - ЗАО МЗХ "Атлант" 468 - ЗАО МЗХ "Атлант"

469 - КУП "Минскхлебпром" + 1 (директор) с "Реммехзавода"

470 - "Гомельобои" + ОАО ЦБК-Консалт (филиал) + 2 ср.школа № 48 (зам. директора школы Макаед Н.В. и зам. директора "Гомельобои" Жук Е.В.)

471 - ОАО Центр Моды + 3 ср. школа 44 (зам. директора Кот О.М.)

472- Универсам "Центральный" + 3 гимназия 42 + 1 ОДО "Виталюр" + 1 ОАО "Эккаунт Проф"

473 - Профсоюзы (основной - Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма + Профсоюз работников образования и науки) (зам. пред. работников образования Ильина В.В., зам. пред работников культуры Филимонова Т.В.)

474 - Белавиа (100%)

475 - КУП "Минская спадчина" (100%) (зам. директора Вериго Д. Е.)

476 - гимназия № 3 (директор Сборцев С.Н. + 3 зам.директора)

477 - ОАО "Минотель" (зам.ген.директора Шичков А.Н.)

478 - Минское городское жилищное хозяйство (два зам. ген. директора Герасимчик А.А. и Кремез Т.Е.)

479 - Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска + 2 УЗ "8-ая городская клиническая стоматологическая поликлиника" + 2 Пивзавод "Аливария" (директор Тер. центра Герасимова И.В. + зам.глав.врача Козлов Т.И.)

480 - ЖЭУ-4 Центрального района + Минское городское жилищное хозяйство + ЖКХ Центрального района + УП "Ремфорт" (директор ЖЭУ-4 Батура А.В.)

481 - Стройтрест № 4 (зам.ген.директора Фиранчук И.И.)

482 - ср.школа 188 + 2 человека Белгорхимпром (зам. директора Вашкевич С.Н.)

483 - ГП "Белгеодезия" (зам. директора Левша Ф.А.)

484 - Минский государственный дворец детей и молодежи (зам.директора Вафина С.М.)

485 - РУП "Белтелеком"

486 - гостиница "Планета" (100%) (зам. директора Васильева Ю.М.)

487 - ОАО ГУМ

488 - УП "Белпромпроект"

489 - ТД "На Немиге" (зам.ген. директора Чебровская Е.Л.)

490 - ср. школа № 95 (зам.директора Сакович О.В.)

491 - ОАО "Минскремстрой" (зам. директора Чупров Д. В.)

492 - ср. школа 104 (директор Сидоренко Н.Н.)

493 - УЗ "16-ая городская клиническая поликлиника" (зам. глав. врача Павлова Е.В.)

494 - ср школа 35 (директор. Потеенко Н.Л.)

495 - ср. школа 37 (директор Андреева О.В.)

496 - КУП "Минскхлебпром" (директор Локтыш А.Н.)497 - ЗАО "Милавица" 100 % (гендиректор Ющенко Михаил Васильевич - выдвинут Бел фондом мира)498 - Белорусский государственный институт метрологии (100%)

499 - Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (100%)500 - УП "Белэнергострой" (зам.ген.директора Куршук А.М.)501 - Гостиничный комплекс "Юбилейный" (зам.директора Перунов В.А)

502 - 4 городская поликлиника (зам.главного врача Абдольванд Е.Ю.)

503 - ср. школа 180 (3 зам. директора Воробей Т.В, Лютич И.С., Рацкевич А.В.)504 - Белорусский государственный университет физической культуры

505 - Белорусский государственный университет физической культуры

506 - Белорусский государственный университет физической культуры

507 - МКСК "Минск-Арена"508 - ср. школа 32 (директор Михайлова З.И.)509 - Центр дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" (директор Липень Е. В.)

510 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Осипчик С.И.)511 - Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии512 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья513 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Колбасова О.В.)









Сравнительные данные по составу комиссий в 2018 году (во время местной избирательной кампании) и сейчас, в 2019 говорят о том, что каждая комиссия в среднем на 67 % состоит из тех же самых участников, что при случайном формировании комиссий просто невозможно.





Теперь ОГП располагает этими данными, полученными в соответствии с законом, в полном объеме и поставит вопрос о внесении, по крайней мере, председателей комиссий и их заместителей в списки на отказ в выдаче Шенгенской визы.Николай Козлов получил этому доказательства в суде. Дело было так: Лидер ОГП подал в суд на то, что НИ ОДИН представитель ОГП не был включен в участковые комиссии по его округу (Старовиленский № 105). На вопрос, а кого же все-таки включили, если А. Лебедько, А. Ковалева, В. Корнеенко и другие эксперты ОГП недостаточно опытны для такого дела, он получил доступ к спискам всех членов всех участковых комиссий Центрального района г. Минска и сфотографировал их.





Полученные в суде документы доказывают, что, хотя выдвижение членов комиссий оформляется протоколами Союза ветеранов, Белорусского отделения Красного креста, Фонда мира, Союза женщин, Аграрной партии и т.п., все члены одной участковой комиссии – сотрудники одного предприятия или учреждения, причем в качестве председателя комиссии – их начальник, то есть, по сути, тот человек, который платит им зарплату. О какой независимости членов комиссии в этом случае может идти речь?





Это означает, что подготовка к фальсификациям и сами фальсификации – дело всей государственно системы. В этом участвуют не только вертикальщики, администрация, трудовые коллективы, но и провластные партии, общественные организации и пр.





Предлагаем вашему вниманию список участков с указанием предприятий, из сотрудников которых на 90-100% сформированы участковые комиссии. В скобках – самый старший по должности в составе комиссии. Там, где в скобках ничего не указано, означает, что определить на первый взгляд не удалось. Однако у вас есть возможность уточнить, кто входит в руководящие органы комиссий непосредственно на местах. В любом случае, ОГП располагает полными списками комиссий, их анализ будет продолжен.





В частности, мы опубликуем список всех общественных организаций и партий, которые обеспечивают выдвижение этих членов комиссий.





Итак, получены данные на 53 участка Центрального р-на г. Минска, в комиссиях состоит 651 человек; из них места работы и должности определены для 530 человек





Список участков и предприятий, которые сформировали все комиссии Центрального района г. Минск - в следующем порядке: № участка, предприятие (в скобках - старший по должности член комиссии):









460 - Мингорисполком

461 - ЗАО МЗХ "Атлант"

462 - ЗАО МЗХ "Атлант" 463 - Минскэнерго + СМиТ

464 - ГХУ "Управление делами президента" + ЖКХ Центрального района (зам. директора ЖКХ Центр. района Новик А.П)

465 - ОАО Легавтотранс

466- ЗАО МЗХ "Атлант" 467 - ЗАО МЗХ "Атлант" 468 - ЗАО МЗХ "Атлант"

469 - КУП "Минскхлебпром" + 1 (директор) с "Реммехзавода"

470 - "Гомельобои" + ОАО ЦБК-Консалт (филиал) + 2 ср.школа № 48 (зам. директора школы Макаед Н.В. и зам. директора "Гомельобои" Жук Е.В.)

471 - ОАО Центр Моды + 3 ср. школа 44 (зам. директора Кот О.М.)

472- Универсам "Центральный" + 3 гимназия 42 + 1 ОДО "Виталюр" + 1 ОАО "Эккаунт Проф"

473 - Профсоюзы (основной - Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма + Профсоюз работников образования и науки) (зам. пред. работников образования Ильина В.В., зам. пред работников культуры Филимонова Т.В.)

474 - Белавиа (100%)

475 - КУП "Минская спадчина" (100%) (зам. директора Вериго Д. Е.)

476 - гимназия № 3 (директор Сборцев С.Н. + 3 зам.директора)

477 - ОАО "Минотель" (зам.ген.директора Шичков А.Н.)

478 - Минское городское жилищное хозяйство (два зам. ген. директора Герасимчик А.А. и Кремез Т.Е.)

479 - Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска + 2 УЗ "8-ая городская клиническая стоматологическая поликлиника" + 2 Пивзавод "Аливария" (директор Тер. центра Герасимова И.В. + зам.глав.врача Козлов Т.И.)

480 - ЖЭУ-4 Центрального района + Минское городское жилищное хозяйство + ЖКХ Центрального района + УП "Ремфорт" (директор ЖЭУ-4 Батура А.В.)

481 - Стройтрест № 4 (зам.ген.директора Фиранчук И.И.)

482 - ср.школа 188 + 2 человека Белгорхимпром (зам. директора Вашкевич С.Н.)

483 - ГП "Белгеодезия" (зам. директора Левша Ф.А.)

484 - Минский государственный дворец детей и молодежи (зам.директора Вафина С.М.)

485 - РУП "Белтелеком"

486 - гостиница "Планета" (100%) (зам. директора Васильева Ю.М.)

487 - ОАО ГУМ

488 - УП "Белпромпроект"

489 - ТД "На Немиге" (зам.ген. директора Чебровская Е.Л.)

490 - ср. школа № 95 (зам.директора Сакович О.В.)

491 - ОАО "Минскремстрой" (зам. директора Чупров Д. В.)

492 - ср. школа 104 (директор Сидоренко Н.Н.)

493 - УЗ "16-ая городская клиническая поликлиника" (зам. глав. врача Павлова Е.В.)

494 - ср школа 35 (директор. Потеенко Н.Л.)

495 - ср. школа 37 (директор Андреева О.В.)

496 - КУП "Минскхлебпром" (директор Локтыш А.Н.)497 - ЗАО "Милавица" 100 % (гендиректор Ющенко Михаил Васильевич - выдвинут Бел фондом мира)498 - Белорусский государственный институт метрологии (100%)

499 - Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (100%)500 - УП "Белэнергострой" (зам.ген.директора Куршук А.М.)501 - Гостиничный комплекс "Юбилейный" (зам.директора Перунов В.А)

502 - 4 городская поликлиника (зам.главного врача Абдольванд Е.Ю.)

503 - ср. школа 180 (3 зам. директора Воробей Т.В, Лютич И.С., Рацкевич А.В.)504 - Белорусский государственный университет физической культуры

505 - Белорусский государственный университет физической культуры

506 - Белорусский государственный университет физической культуры

507 - МКСК "Минск-Арена"508 - ср. школа 32 (директор Михайлова З.И.)509 - Центр дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" (директор Липень Е. В.)

510 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Осипчик С.И.)511 - Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии512 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья513 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Колбасова О.В.)





Сравнительные данные по составу комиссий в 2018 году (во время местной избирательной кампании) и сейчас, в 2019 говорят о том, что каждая комиссия в среднем на 67 % состоит из тех же самых участников, что при случайном формировании комиссий просто невозможно.





Теперь ОГП располагает этими данными, полученными в соответствии с законом, в полном объеме и поставит вопрос о внесении, по крайней мере, председателей комиссий и их заместителей в списки на отказ в выдаче Шенгенской визы.