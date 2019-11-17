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За пределами Беларуси белорусы могут проголосовать на 46 участках в 38 странах

На парламентских выборах проживающие за границей белорусы могут проголосовать за депутатов на 46 участках в 38 странах, сообщили агентству «Минск-Новости» в ЦИК.

В Польше и России находятся по три участковые комиссии. По две – в Германии, США и Турции.

Участки, где смогут проголосовать граждане нашей страны, есть в Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Израиле, Индии, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, Кубе, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, ОАЭ, Сербии, Словакии, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции Эстонии и Японии.

Всего в списки избирателей, проживающих за пределами Беларуси, входят 3 682 человека.
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