Какая неожиданность! Лукашенко объявил, что пойдет на президентские выборы-2020
Во время общения с журналистами на избирательном участке 17 ноября Александр Лукашенко рассказал, будет ли баллотироваться на выборах в 2020 году.
"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если люди категорически будут против, я перечить не буду, хотя, конечно, немного переживать буду".
Крайний срок проведения выборов — конец августа. Лукашенко будет участвовать в президентских выборах 2020 года.
"Белорусский партизан"
12:46 17/11/2019
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