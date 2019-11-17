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Какая неожиданность! Лукашенко объявил, что пойдет на президентские выборы-2020

Во время общения с журналистами на избирательном участке 17 ноября Александр Лукашенко рассказал, будет ли баллотироваться на выборах в 2020 году.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если люди категорически будут против, я перечить не буду, хотя, конечно, немного переживать буду". 

Крайний срок проведения выборов — конец августа. Лукашенко будет участвовать в президентских выборах 2020 года.
"Белорусский партизан"
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