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Внезапно: Марзалюку вынесли официальное предупреждение

Окружная избирательная комиссия (ОИК) по Могилевскому-Ленинскому округу №84 16 ноября вынесла официальное предупреждение кандидату в депутаты Игорю Марзалюку, пишет msping.online.

Другой кандидат по этому округу, Александр Павлов, пожаловался в избирком на то, что Марзалюк во время встреч с избирателями 6 ноября в средней школе №35 и 7 ноября в гимнастическом зале «Багима» использовал стенд с листовками и фото без выходных данных.

Павлов представил в избирком соответствующие фото.


По словам зампредседателя ОИК Татьяны Гришановой, директор средней школы №35 подтвердил, что на стенде в актовом зале во время выступления Марзалюка были размещены портрет и биографические данные, несогласованные с окружной комиссией. На печатной продукции действительно не было выходных данных.

Один из членов окружной комиссии заметил, что Марзалюк является публичной персоной и его фото можно встретить везде.

Несмотря на это, Татьяна Гришанова посчитала, что жалоба Павлова обоснована:

— Игорь Марзалюк избирается второй раз. Он прекрасно понимает, что и как он делает, — заметила зампред избиркома.

В итоге избирательная комиссия приняла решение вынести официальное предупреждение кандидату Игорю Марзалюку. Если бы он получил второе — его могли бы снять с выборов.
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