Внезапно: Марзалюку вынесли официальное предупреждение

Другой кандидат по этому округу, Александр Павлов, пожаловался в избирком на то, что Марзалюк во время встреч с избирателями 6 ноября в средней школе №35 и 7 ноября в гимнастическом зале «Багима» использовал стенд с листовками и фото без выходных данных.

Павлов представил в избирком соответствующие фото.

По словам зампредседателя ОИК Татьяны Гришановой, директор средней школы №35 подтвердил, что на стенде в актовом зале во время выступления Марзалюка были размещены портрет и биографические данные, несогласованные с окружной комиссией. На печатной продукции действительно не было выходных данных.





Один из членов окружной комиссии заметил, что Марзалюк является публичной персоной и его фото можно встретить везде.





Несмотря на это, Татьяна Гришанова посчитала, что жалоба Павлова обоснована:





— Игорь Марзалюк избирается второй раз. Он прекрасно понимает, что и как он делает, — заметила зампред избиркома.





В итоге избирательная комиссия приняла решение вынести официальное предупреждение кандидату Игорю Марзалюку. Если бы он получил второе — его могли бы снять с выборов.

