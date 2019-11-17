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Лукашенко об интеграции с Россией: Нахрена нужен кому такой союз?

Президент предложил белорусам не париться.

Лукашенко об интеграции с Россией: Нахрена нужен кому такой союз?
Фото Надежды Бужан, "Наша Нива"
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в Палату представителей:

– Ни один документ мною не будет утвержден, если будет противоречить главным принципам нашего общества: это суверенитет и независимость нашего государства. Если не будет решены принципиально вопросы, никакие дорожные карты не будут подписаны.

Президент отметил, что Беларусь ежегодно теряет по 9 млрд долларов.


– То есть мы продаем в России меньше, чем они у нас. Эти деньги надо заработать на российских рынке. Но нас туда не пускают. Конечно, мы с Россией воевать не будем. Но каждый год мы что-то теряем. Извините, нахрена нужен такой союз. Об этом знает российский президент, мы с ним дружим, я ему могу похлеще сказать. Мы эти деньги покрываем на других рынках. Мы хотим равных условияй - вот это будет союз. Может, до объединения государств дойдём. Но пока не парьтесь, я такой же патриот как и вы.

- Да очнитесь вы наконец! — сказал он журналистам. — Вы думаете, инвесторам есть дело, легитимный в Беларуси парламент или нет? Да им плевать! Им нужен бизнес-климат в стране хороший.
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