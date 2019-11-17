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Лукашенко проголосовал на парламентских выборах

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах в парламент на минском избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105.

Он приехал на участок для голосования около 11:30, передаёт корреспондент Еврорадио.

"Вы — бойцы видимого фронта", — заявил Лукашенко членам избирательной комиссии.

По поводу того, за кого он проголосовал, глава государства заявил: "Я думаю, вы сами понимаете, за кого. Если я этого человека когда-то сам назначил, то его и поддержу".

По этому округу баллотируется судья Верховного суда Светлана Любецкая. Судей Верховного суда в Беларуси своим указом назначает глава государства.

 
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