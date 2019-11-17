В роддоме Витебска выборы уже состоялись

Несколько членов комиссии ушли с мобильными урнами по палатам, так как есть отделения, где люди "лежачие". Наблюдателям пойти с ними запретили.





Интересно, что на этом участке у людей не спрашивают паспорта. На вопрос наблюдательницы, почему так происходит, ей ответили: "У них истории болезни по паспортам заведены".





Тем, кто голосует впервые, заместитель главного врача, который является и председателем участковой комиссии, вручает розу, тетрадь и ручку.





Время от времени приходят медсестрички, чтобы отчитаться, кто из пациентов еще не дошел: кто-то на КТ, кто-то под капельницей.





А вот на спецучастке в роддоме уже в 9:49 выборы состоялись. Здесь 100% проголосовавших, и уже идет подсчет голосов.



