В роддоме Витебска выборы уже состоялись
Как сообщает наблюдательница кампании "Правозащитники за свободные выборы" Ирина Третьякова на специальном участке, сформированном в областной больнице, до завтрака проголосовал 71 человек, а после завтрака - очередь не останавливаться. Люди идут по 12-17 человек. Здесь по спискам значится 622 избирателя.
Несколько членов комиссии ушли с мобильными урнами по палатам, так как есть отделения, где люди "лежачие". Наблюдателям пойти с ними запретили.
Интересно, что на этом участке у людей не спрашивают паспорта. На вопрос наблюдательницы, почему так происходит, ей ответили: "У них истории болезни по паспортам заведены".
Тем, кто голосует впервые, заместитель главного врача, который является и председателем участковой комиссии, вручает розу, тетрадь и ручку.
Время от времени приходят медсестрички, чтобы отчитаться, кто из пациентов еще не дошел: кто-то на КТ, кто-то под капельницей.
А вот на спецучастке в роддоме уже в 9:49 выборы состоялись. Здесь 100% проголосовавших, и уже идет подсчет голосов.
11:47 17/11/2019
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