«На 9 утра проголосовало 37,14% избирателей. При этом наиболее высокий процент нам дает Могилевская область — 41,36%, Гомельская — 40,83% Витебская — 38,63%, Минская — 39,6%, Брестская 35,14%, Гродненская — 37,43%», — сказала она.





Правом досрочного голосования за предыдущие пять дней, по данным ЦИК, воспользовалось 35,77% избирателей. Соответственно, за первый час проголосовало 1,37%, передает reform.by





«Менее чем на 2% за один час выросла цифра проголосовавших. Это естественной воскресный осенний день — совершенно естественная картина», — сказала Лидия Ермошина.





Сегодня также открылись закрытые избирательные участки. Всего таких в Беларуси — 256. Они расположены в больницах, военных частях, исправительных колониях и других учреждениях.





«В этих 256 участках подсчет голосов начнется после того, как проголосуют все избиратели, то есть до 20 часов», — добавила председатель ЦИК.





Всего было зарегистрировано 562 депутата. До дня голосования дошло 513 человек. У 15 кандидатов отозвали регистрацию, 34 сняли свою кандидатуру. Чаще всего снимали кандидатуру «по состоянию здоровья». В одной случае избирком признал, что кандидатура была снята без уважительных причин.





«Кандидат в депутаты заявил, что он снимает свою кандидатуру с выборов, так как он не согласен с составом избирательных комиссий», — заявила Ермошина.





Она отметила, что если выборы в этом округе не состоятся, то кандидат не сможет повторно выставлять свою кандидатуру.









335 их оставшихся кандидатов — члены политических партий. Больше всего кандидатов по-прежнему у ЛДПБ (88 человек). 52 кандидата осталось у Компартии Беларуси. ОГП представлена 42 кандидатами. У Партии БНФ — 24 кандидата.





134 кандидата — женщины. В возрасте до 30 лет — 48 человек. Действующие депутаты среди кандидатов составляют 32 человека, а действующих депутатов местных советов на выборах — 61 человек, депутаты местных советов — 61 человек.





В этих 256 участках подсчет голосов начнется после того, как проголосуют все избиратели, то есть до 20 часов.