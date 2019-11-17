Кто стал рекордсменом досрочного голосования
На участке №19 по Барановичскому-Восточному округу № 6 проголосовало 59% избирателей. Это абсолютный рекордсмен досрочного голосования.
Всего по Беларуси участие в досрочном голосовании за 5 дней приняли 35,77% избирателей, сообщает компания Правозащитники за свободные выборы со ссылкой на Центризбирком.
Наблюдатели фиксируют и локальные рекорды. На избирательном участке №21, в Большом Тростенце Минского района, явка составила 42%, в Речице на участке для голосования №6 досрочно проголосовало 45%.
Источник: "Солидарность"
10:51 17/11/2019
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