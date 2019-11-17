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Кушайте варенье, дорогие избиратели: как из выборов в Слуцке пытаются сделать праздник

Еще в марте Александр Лукашенко дал поручение главе администрации президента Наталье Кочановой: выборы должны пройти как праздник. Открыв программу мероприятий на участках для голосования в Слуцком районе, можно убедиться: это не выборы, а праздник какой-то.

Кроме концертов, ярмарок и выездной торговли, народ на участки заманивают сертификатами на бесплатную подписку на районную газету и на бесплатное посещение парикмахерской, розыгрышем билетов на концерты, спектакли и футбольные матчи, пишет "Солидарность".

Сходил на выборы? Получи билетик на выступление «Песняров» или спектакль «Пінская шляхта»! Или сыграй в шахматы, дартс или мини-гольф. И для детей придумали развлечение — мастер-класс по соревновательной робототехнике с конструктором Lego.

На участке для голосования, который располагается в слуцком лесхозе, первому и сотому проголосовавшему обещают подарить тую в кадке. Видимо, в местных избиркомах считают: это не подкуп, а поощрение активных избирателей.


На одном из участков можно получить бесплатную консультацию юриста, на другом обещают аниматоров и аквагрим с фотозоной. А в слуцкой больнице пришедшим на участок предлагают измерить давление.

Вишенка на торте — по случаю выборов Слуцкий сахарорафинадный комбинат проведет дегустацию своей продукции. Кому не по карману молочный поросенок или фаршированная щука из буфета — угощайтесь сахаром, соками и вареньем, дорогие избиратели!
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