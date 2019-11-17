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Румас не смог: в правительстве не нашлось места для Канопацкой

Румас не смог, как обещал, трудоустроить Канопацкую.

Встречу премьер-министр назначил Канопацкой после нулевого чтения бюджета в парламенте. На заседании, отвечая на ее вопрос, Сергей Румас публично пригласил ее на работу в правительство, пишет TUT.BY. После они договорились встретиться отдельно.

Но что-то пошло не так. Встреча длилась почти два часа. Однако вопрос о трудоустройстве Канопацкой в правительстве так и не подняли.


— Премьер-министр не может предложить мне должность, это не в его компетенции, поэтому о трудоустройстве мы не говорили, — рассказала TUT.BY Канопацкая. — Но мы договорились о дальнейшем сотрудничестве по всем тем наработкам, которые у меня имеются в вопросах экономики — инвестиционной привлекательности страны, законе о приватизации, социалки — пенсионной реформе, реформе образования, политики — интеграции с Россией.

В каком качестве депутат будет в дальнейшем сотрудничать с правительством, она не сказала.


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