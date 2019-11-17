



"Похоже, было так: группа польского телеканала ворвалась на территорию участка в школе №12, митинговала, дебоширила. Провокацию пресекла глава комиссии – директор школы", - говорится в сюжете.





В эфире телеканала ситуацию прокомментировал депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, сообщив, что он находился на месте событий.





"Один псевдозащитник, два псевдожурналиста польского телеканала "Белсат", еще два профессиональных жалобщика, которые как раз, что называется, на услужении у этих людей. Гиперкорректно вела себя директор школы. Когда мы увидели, что это люди не собираются убирать камеру, она просто попросила всех перейти в другую аудиторию, в другой класс", - сказал Марзалюк.









Депутат назвал съемочную группы "бродячим цирком", а случившееся – "крупнейшим нарушением избирательного права".





"Бродячий цирк в составе пяти человек с псевдоправозащитником, с этими двумя им нанятыми и двумя типа журналистками "Белсат" в 23:20 стали оклеивать дом, в котором живет председатель комиссии избирательной листовками, на которых отпечатано ее лицо с текстом угрожающего характера. Мне бы очень хотелось, чтобы представители от ОБСЕ ходили не только с ними, но смотрели на факты крупнейшего нарушения избирательного права, ЛЖИ и деформации со стороны так называемых псевдонезависимых журналистов", - добавил он.







